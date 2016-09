Actualitzada 13/09/2016 a les 07:20

El president sirià, Baixar al-Assad, va assegurar ahir que recuperarà el control de tot el país, durant un recorregut per la ciutat de Daraia, al sud-oest de Damasc. Durant el primer dia d’alto el foc no es van registrar incidències, a excepció de l’impacte d’un míssil a l’altiplà de Golan (Israel), llançat des de Síria. Pel que sembla, era un projectil erràtic i no un atac premeditat.