Milers d'independentistes, en una manifestació dividida en cinc ciutats

L’organització xifra els assistents en un milió, mentre que les diverses policies locals rebaixen la xifra fins a les 840.000 persones

Actualitzada 12/09/2016 a les 07:19

Redacció Andorra la Vella

Milers de persones es van aplegar ahir als carrers de Barcelona, Berga, Tarragona, Salt i Lleida per participar en la manifestació independentista convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, amb motiu de l’11 de setembre, Diada nacional de Catalunya.

Pel que fa a xifres, segons les autoritats es va arribar a les 800.000 persones. Un milió, segons l’organització. Les policies de cada ciutat també van fer els seus recomptes. A Berga 60.000, 30.000 a Lleida, 135.000 a Salt i 540.000 a Barcelona. A Tarragona, la policia local les va quantificar en 50.000, però l’ANC va parlar de 100.000 manifestants. També segons l’ANC, a Salt, calculen que hi va haver 200.000 persones, 117.000 a Lleida, i a Berga la mateixa xifra que va donar la policia.

Entre els manifestants a Salt hi havia el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Va ser la primera ocasió que el màxim dirigent català participava en una concentració independentista. Puigdemont va presentar la realització d’un referèndum per “desbloquejar” la governabilitat a Espanya. Malgrat tot, va admetre tenir “poques esperances” que des de Madrid s’autoritzi un referèndum a causa de la “falta de coratge, de valentia, d’ambició i de compromís patriòtic” del conjunt de forces espanyoles. Tot i això, va afirmar que les institucions catalanes estan “moralment obligades” a mantenir la proposta. Pel president català, a la mobilització d’ahir “Catalunya ha tornat a fer història” i l’independentisme va demostrar que “no està cansat”.

Per la seva banda, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, va ser present a la manifestació que es va dur a terme a Tarragona, i en declaracions als mitjans va afirmar que no té por a una hipotètica inhabilitació per part del Tribunal Constitucional espanyol.

Finalment, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també va participar en l’acte per primera vegada, en aquest cas des de la capital catalana. Colau va demanar la “dimissió immediata” del ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel García-Margallo, per haver afirmat dissabte que “un atac ter­rorista se supera, però la dissolució d’Espanya és absolutament irreversible”.



DISCURSOS, UN BATEC DESCENTRALITZAT I MOLTES ESTELADES

Bona part dels milers de persones que van participar a la manifestació van arribar al lloc on estaven citades una bona estona abans de les 17.14 hores, moment en el qual començaven els actes. Dividits per trams en els quals s’havien apuntat abans, els primers manifestants a participar en la jornada van ser els de Lleida. Des de la Seu Vella es va donar el tret de sortida amb un repic de campanes. Un discurs llegit encadenadament per diferents personalitats del món de la cultura, la societat civil i l’esport s’intercalava amb la simulació del batec d’un cor que els assistents realitzaven amb uns cercles de cartró de color groc que simbolitzaven una diana. El lema de la manifestació, A punt, va ser el nexe d’unió entre les ciutats.