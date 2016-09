Almenys quatre morts i 47 ferits en descarrilar un tren a Pontevedra

El comboi, que cobria la ruta entre Vigo i Porto, va sortir de les vies quan s’aproximava a la localitat d’O Porriño

Actualitzada 10/09/2016 a les 07:30

Redacció Vigo

Almenys quatre persones van morir ahir i gairebé mig centenar van resultar ferides en descarrilar a la localitat d’O Porriño (Pontevedra) un tren de la companyia Comboios de Portugal que cobria la línia entre Vigo i Porto. Segons els bombers, l’accident podria haver deixat una cinquena víctima mortal, però a l’hora del tancament d’aquesta edició encara no havia estat localitzada. El president gallec, Alberto Núñez Feijóo, que es va desplaçar fins al lloc, va precisar que encara que en un primer moment es va indicar que el nombre de ferits era de 50, finalment van ser 47 les persones que van resultar ferides.

Entre els morts figuren el maquinista del tren, de nacionalitat portuguesa, i l’interventor, espanyol. Les altres dues víctimes mortals són un turista nord-americà i un jove jugador d’handbol de Vigo, Joaquín Rodríguez Gradín, de 23 anys i integrant de l’equip AD Carballal. El servei d’urgències sanitàries va indicar que la majoria dels ferits són lleus i que set tenen consideració de “menys greus”.

El comboi, que havia sortit a les 09.02 hores de l’estació de Vigo, va descarrilar 23 minuts després, en un tram recte, quan efectuava l’entrada a l’estació d’O Por­riño amb 65 persones a bord, 63 viatgers, el maquinista i l’interventor. Després del descarrilament, el tren va xocar contra una torreta i va bolcar un dels vagons, mentre que dos més van quedar semibolcats. El servei Vigo-Porto, anomenat Tren Cèltic, es presta de forma combinada entre Renfe i l’empresa ferroviària portuguesa Comboios de Portugal.

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) ha obert una investigació per determinar les causes de l’accident. El ministre espanyol de Justícia en funcions, Rafael Catalá, que ha assumit també la cartera de Foment, va acudir al lloc del sinistre acompanyat pel secretari d’Estat d’Infraestructures, Julio Gómez-Pomar. El ministeri de Foment i Renfe van activar els protocols pertinents, entre els quals el pla d’assistència a víctimes d’accidents ferroviaris i familiars (Pavaf), i va facilitar un telèfon d’atenció a víctimes (900 101 020). També es van habilitar centres d’atenció a familiars a l’estació de Vigo i al lloc dels fets.

L’accident va coincidir amb el primer dia de la campanya de les eleccions autonòmiques gallegues del 25 de setembre vinent. Els partits van suspendre els actes electorals convocats per a la jornada.



Ajuda dels veïns

Aquesta nova tragèdia ferroviària a Galícia va fer reviure el sinistre ocorregut fa poc més de tres anys al barri d’Angrois de Santiago de Compostel·la, quan el tren d’alta velocitat que cobria la ruta entre Madrid i el Ferrol va descarrilar, el 24 de juliol del 2013. En aquella ocasió van morir 80 persones i 140 van resultar ferides. Com aleshores van fer els veïns d’Angrois, també ahir els habitants d’O Porriño, al costat dels equips d’emergències, van acudir al rescat dels viatgers que ocupaven el tren.

Eva García de la Torre, alcaldessa d’aquest municipi integrat a l’àrea metropolitana de Vigo, de 18.500 habitants, va agrair el treball dels veïns que des del primer moment van acudir al lloc del sinistre per auxiliar els ferits. Un dels usuaris del tren va relatar que li semblava que el comboi anava massa ràpid per ser un aparell no gaire nou, i que va notar com es “balancejava” abans de l’accident.