Actualitzada 10/09/2016 a les 07:01

Més de 342.000 persones s’han apuntat per participar en els actes organitzats per l’ANC i Òmnium Cultural per la Diada de l’11 de setembre. Tot i ser una mobilització amb més representació institucional que altres anys, també és, ara per ara, la que té menys preinscrits. Per aquest motiu, Jordi Cuixart, president d’Òmnium, va defensar la necessitar de sortir al carrer.