Una enquesta del CIS dóna la majoria absoluta al PP a Galícia

Els populars obtindrien un resultat molt similar al que van aconseguir fa 4 anys i Feijóo seguiria de president

Actualitzada 09/09/2016 a les 07:03

Agències Santiago de Compostella

El Partit Popular obtindria la majoria absoluta al Parlament gallec, segons una enquesta publicada ahir pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). El sondeig atorga als populars, de cara als comicis del 25 de setembre, una estimació de vot del 44,9% i entre 40 i 41 diputats, xifra que suposa superar els 38 representants necessaris per aconseguir la majoria absoluta. Si es complissin els pronòstics, el PP mantindria el poder en una comunitat autònoma en la qual governa des del 2009 i estaria en una xifra similar de diputats que en les eleccions del 2012, quan en va obtenir 41, amb un 45% dels vots.

En la segona posició, el CIS registra un empat tècnic entre els socialistes i En Marea, amb un percentatge de vot idèntic (19,9%), que no permetria un govern alternatiu al d’Alberto Núñez Feijóo. El partit que rep el suport de Podem, Anova i Esquerra Unida, i que presenta com a cap de llista l’exjutge Luis Villares, obtindria entre 15 i 17 diputats, mentre que el PSdeG-PSOE es quedaria amb 16. Si es confirmés aquest resultat, els socialistes perdrien dos escons en relació amb el 2012.



PNB, al País Basc

El CIS també ha realitzat un sondeig per als comicis del País Basc, que se celebraran també el 25 de setembre. En aquest cas la victòria se l’adjudicaria el Partit Nacionalista Basc amb una forquilla de 27 a 28 diputats, entre 11 i 12 més que la segona força, EH Bildu, que es quedaria amb 16. La tercera posició apunta a Elkarrekin Podem, que aconseguiria entre 15 i 16 representants. El sondeig va ser realitzat entre el 27 d’agost i el 2 de setembre, abans que el Tribunal Constitucional espanyol impedís a Arnaldo Otegi que encapçalés la llista d’EH Bildu.

Segons l’enquesta, el Partit Socialista d’Euskadi i el Partit Popular continuarien la tendència descendent de les darreres enquestes publicades. Els socialistes perdrien la meitat dels escons i baixarien de 16 a 8. Els populars, per la seva banda, obtindrien també 8 diputats, en lloc dels 10 que posseeixen a l’actualitat. Finalment, Unió Progrés i Democràcia (UPyD) desapareixeria del Parlament basc i Ciutadans tampoc obtindria representació.



HOMS TRASLLADA A SÁNCHEZ LA PRIORITAT DE FER UN REFERÈNDUM

El portaveu del Partit Demòcrata Català (PDC), Francesc Homs, va traslladar ahir al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, la necessitat de defensar el referèndum a Catalunya com un assumpte “prioritari”. És una de les qüestions que el diputat català va abordar amb Sánchez durant l’entrevista que van mantenir ahir, així com la invitació al líder socialista per tal que prengui la iniciativa per “articular un govern alternatiu” al Partit Popular, segons va informar el PDC en un comunicat. Segons van explicar des de la formació catalana, Sánchez i Homs “han mantingut un intercanvi d’impressions sobre la situació política actual”. Sánchez ja es va reunir dimarts amb el líder de Podem, Pablo Iglesias.