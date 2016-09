Un incendi prop de Vilamitjana crema quatre hectàrees de bosc

Els bombers han treballat tota la nit per estabilitzar el foc, originat en encendre’s el motor d’una màquina excavadora que feia treballs a la zona

18 dotacions dels bombers de la Generalitat han estat treballant tota aquesta nit en l’estabilització d’un incendi forestal declarat ahir a la tarda al terme municipal de Montferrer i Castellbò, prop del nucli de Vilamitjana, al paratge conegut com les Deveses, i que va calcinar unes quatre hectàrees de bosc. Malgrat que al vespre els agents ja tenien completament encerclat el foc, i segons van indicar fonts del cos les tasques per extingir-lo avançaven a bon ritme, encara no es va poder donar per estabilitzat.

L’incendi es va originar en encendre’s el motor d’una màquina excavadora que estava anivellant el camí.