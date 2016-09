Actualitzada 06/09/2016 a les 06:58

La fiscalia va demanar ahir el processament de l’expresident francès Nicolas Sarkozy per finançament il·legal de la campanya electoral el 2012. Sarkozy no serà jutjat fins després de les eleccions presidencials del maig vinent, a les quals es vol presentar. Si resulta elegit no se’l podrà jutjar mentre duri el mandat.