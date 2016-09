El líder del PSOE reclama el suport de Podem i Ciutadans per evitar unes terceres eleccions

Sánchez no vol cap oportunitat més de “les forces del canvi” a Rajoy Pedro Sánchez i la líder de la formació al País Basc i candidata a lehendakari, Idoia Mendia. Agències

Actualitzada 05/09/2016 a les 07:16

Redacció Madrid

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va dir ahir que el seu partit no vol “terceres eleccions”, alhora que va demanar a les “forces del canvi”, en al·lusió a Podem i Ciutadans, que “no li donin una tercera oportunitat” al president del govern en funcions, Mariano Rajoy. Sánchez, que va fer aquestes declaracions a Sant Sebastià en l’acte polític de presentació de les candidatures socialistes a les eleccions autonòmiques basques, hi va afegir que “els socialistes complim amb la nostra paraula. Vam dir que no facilitaríem un govern a Mariano Rajoy i hem complert amb la paraula del canvi. Espero que la resta faci el mateix”.

Podem va rebre amb recel l’apel·lació de Sánchez i fonts de la direcció no es van atrevir ni tan sols a interpretar-la com una crida a la negociació.

Per la seva banda, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va dir en un acte electoral a la Corunya que PP i PSOE “estan jugant a cansar la gent” i, per això, va reclamar que “a qui no li agradi, o el que no sàpiga pactar o dialogar, que marxi”, ja que toca avançar per evitar unes terceres eleccions a Espanya.

Des del Partit Popular, la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, va afirmar que la decisió del dirigent Pedro Sánchez de no donar suport a la investidura de Mariano Rajoy és “un insult” i una “presa de pèl” als espanyols.

En una intervenció a Bilbao de suport al candidat del PP a lehendakari, Alfonso Alonso, De Cospedal es va referir a la situació de “bloqueig” institucional que travessa Espanya, de la qual va culpar el PSOE i Sánchez.

En la seva opinió, el PSOE també “ha faltat al respecte a Espa­nya, que necessita un govern, i ha perjudicat els interessos del país, perquè aquesta situació passarà factura”, va puntualitzar.

De Cospedal va criticar, així mateix, que la possible alternativa al govern del PP estigui conformada pel PSOE al costat d’“extremistes radicals”, amb referència implícita a Podem, i als que “volen dividir Espanya”, en al·lusió als nacionalistes.