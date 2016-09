Milers de persones demanen la revocació de Nicolás Maduro

Actualitzada 02/09/2016 a les 07:06

Redacció Caracas

Fins a un milió de persones, segons els organitzadors, van prendre ahir els carrers de Veneçuela per mostrar la seva oposició al govern de Nicolás Maduro. Des de primera hora, milers de veneçolans començaven a congregar-se per a la Presa de Caracas, una marxa impulsada per l’oposició al chavisme i que vol pressionar per establir la data per a un referèndum revocatori contra Maduro. En finalitzar la marxa, la plataforma d’oposició Mesa de la Unitat Democràtica (MUD) va anunciar un programa de protestes per exigir aquest plebiscit.