El Parlament recorrerà al TC per suspendre les conclusions del procés

La mesa acorda per unanimitat presentar al·legacions perquè el Tribunal reconsideri l’anul·lació de les resolucions de la comissió sobre el procés constituent

La mesa del Parlament de Catalunya va aprovar ahir presentar al·legacions al Tribunal Constitucional perquè reconsideri la suspensió de les conclusions de la comissió sobre el procés constituent, “per defensar els actes propis” de la Cambra. “No és una novetat. S’ha fet habitualment per defensar el que el Parlament fa”, va ressaltar el vicepresident primer, Lluís Corominas, després de la reunió de la mesa.

Segons Corominas, la decisió de presentar al·legacions va ser unànime entre els membres de la mesa, malgrat la discrepància del seu contingut expressada per alguns integrants, com C’s i el PSC. No obstant això, els grups amb