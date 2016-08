Rajoy no obté la investidura i espera una nova votació abocada al fracàs

El candidat obté 170 vots a favor i 180 en contra. La segona votació, demà, se saldarà previsiblement amb el mateix resultat

Actualitzada 01/09/2016 a les 07:06

Redacció Madrid

El líder del PP, Mariano Rajoy, no va aconseguir ahir la majoria absoluta del Congrés per ser investit president i s’obre així el preceptiu termini de 48 hores per a una segona votació, demà mateix, en la qual només necessitaria majoria simple, però que també està abocada al fracàs. Tal com estava previst, Rajoy va rebre en la sessió d’investidura el vot afirmatiu de 170 diputats –PP, Ciutadans, Coalició Canària, UPN i Foro–, i la candidatura va ser rebutjada pels 180 escons restants. Ahir necessitava 176 sís i demà en tindrà prou amb més vots a favor que en contra, però les posicions anunciades pels representants dels grups fan que no es prevegi cap sorpresa.

Les apel·lacions a la responsabilitat de tots els partits, especialment del PSOE, realitzades per Rajoy no han servit per variar la posició que ha vingut anunciant Pedro Sánchez. I tampoc hi ha hagut cap variació en la resta de forces, que ja havien garantit que no donarien el seu seu suport al candidat a la investidura.

Sánchez va justificar el no del seu grup en el fet que Rajoy no és de fiar i que “Espanya necessita un govern, però no un mal govern”. “Ningú pot demanar-nos que donem suport a allò que aspirem a canviar”, va assenyalar abans de considerar que els espanyols necessiten un govern “net”, “social” i “creïble” i el del PP “no ho és ni ho seria”. Al rebuig dels diputats del PSOE s’hi va sumar els de Podem i les seves confluències, PNB, ERC, PDC, Compromís i EH Bildu.

A més, els partits minoritaris del Congrés, especialment ERC i PDC, així com Compromís, van llançar missatges a Pedro Sánchez perquè s’animi a buscar una alternativa. Això sí, tant ERC com l’antiga Convergència van deixar molt clar el preu per donar el vistiplau a aquesta hipotètica investidura del líder socialista: que autoritzi la celebració d’un referèndum a Catalunya per decidir si els catalans volen seguir pertanyent a Espanya.

Sánchez es va convertir així en l’altre protagonista involuntari de la segona sessió del debat d’investidura, després que ja al matí el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, aprofités la seva intervenció per tractar de convèncer-lo que oblidi “greuges” i triï una alternativa al PP. En tot cas, Sánchez no va revelar si té intenció de presentar-se.



“Continuar a la batalla”

Malgrat no aconseguir la seva investidura, Rajoy, en el tancament del debat, va garantir que vol “continuar a la batalla” i que ho farà “passi el que passi i sempre en defensa de l’interès general”. Just després d’acabar la sessió, el president en funcions es va dirigir a l’escó ocupat pel líder de Ciutadans, Albert Rivera, per saludar-lo i agrair-li el seu suport, i també va fer el mateix amb altres diputats d’aquest grup.

D’acord amb l’article 99 de la Constitució, la votació en la qual a Rajoy li caldria majoria simple se celebrarà 48 hores després de la primera. Per tant, tal com va anunciar la presidenta de la Cambra, Ana Pastor, els diputats estan citats de nou demà a les 19.00 hores a l’emblemàtic edifici de la Carrera de Sant Jerónimo per al debat previ a aquesta segona votació. Rajoy serà de nou el primer a pujar aquest dia a la tribuna d’oradors per a una intervenció de deu minuts. A continuació prendran la paraula els portaveus dels grups per un temps de cinc minuts cadascun per ordre de major a menor representació parlamentària.