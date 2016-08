El Senat brasiler va apartar ahir definitivament del poder la presidenta Dilma Rousseff per 61 vots a favor i 20 en contra. Per tal que l’impeachment prosperés, calien almenys 54 vots, és a dir, dos terços de la cambra. La decisió confirma com a president Michel Temer, al càr­rec de forma interina des del maig, i que el mantindrà fins a l’1 de gener del 2019.