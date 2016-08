Rajoy es veu com l'única opció viable per evitar les terceres eleccions

El candidat convida els partits a sumar-se a pactes d’Estat sobre educació, pensions o ocupació

Mariano Rajoy va defensar ahir que només ell encapçala l’única opció “viable” per formar govern a Espanya, i va advertir els partits amb representació al Congrés que són “coresponsables” del que passi al debat d’investidura i que hi hagi, si escau, terceres eleccions. El líder del PP i candidat a la presidència va demanar la confiança de la cambra amb un missatge on no hi va haver un reclam explícit al PSOE perquè s’abstingui o li doni suport.

Durant vuitanta minuts en què va desgranar les principals propostes –recollides en la seva majoria al pacte signat amb Ciutadans–, Rajoy va convidar les forces polítiques a sumar-se a diversos grans pactes d’Estat i plans relatius a educació, pensions, ocupació, energia, finançament autonòmic, lluita contra la violència de gènere i defensa de la unitat d’Espanya, entre d’altres.

Però sobretot, va advertir el conjunt dels partits que els espanyols volen que els seus representants acabin amb l’actual situació de bloqueig i permetin la investidura perquè, segons va subratllar, “Espanya necessita un govern amb urgència”. Rajoy va col·locar aquesta pressa com la primera raó per la qual ha acceptat l’encàrrec de Felip VI, sumant-n’hi dues més: la “preferència” que els espanyols van mostrar pel PP en les passades eleccions i la convicció que “no existeix una alternativa raonable” a la seva. Va considerar així que la seva opció és la més “respectuosa amb la voluntat dels ciutadans” i “la més convenient”, a més de “l’única possibilitat real” que Espanya tingui “un govern moderat que no sigui una aventura de radicalisme, ineficàcia i incertesa”.

Després d’admetre que els acords amb Ciutadans i Coalició Canària no li donen majoria suficient, Rajoy va preguntar si algú pensa a portar novament els espanyols a les urnes i quantes vegades està disposat a fer-ho. En el reclam de suport per a la investidura, va insistir que en aquest moment el que importa són les concordances i no les diferències, sobre les quals es podrà debatre després si es creen les condicions per fer-ho, és a dir, si hi ha executiu.



Mesures econòmiques

També es va servir de l’economia per advertir que malgrat la recuperació i la creació d’ocupació són ja molts “els avisos” que es reben, des de fora i dins del país, sobre la necessitat que hi hagi un govern en “plenitud de funcions” perquè si no, va dir, “les coses podrien evolucionar a pitjor”. Entre altres promeses, va assegurar que si és investit convocarà el Pacte de Toledo per dur a terme una reforma que garanteixi la sostenibilitat del sistema de pensions. Va recordar també el compromís de baixar dos punts l’IRPF quan s’aconsegueixi l’objectiu de dèficit del 3% del PIB, previst per al 2018.