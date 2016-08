Actualitzada 31/08/2016 a les 07:13

BPARÍS. Emmanuel Macron va presentar ahir la renúncia com a ministre d’Economia de França, cartera que serà assumida per Michel Sapin, titular de Finances, per “dedicar-se a la seva carrera política”. Macron prepara així una potencial candidatura a les presidencials del 2017 com a líder del moviment En Marxa.