El PSOE reitera el 'no' a Rajoy i el PP seguirà buscant el suport socialista

El president mirarà de convèncer el principal partit de l’oposició fins i tot després de la sessió d’aquesta setmana, que es preveu fallida

Actualitzada 30/08/2016 a les 07:12

Redacció Madrid

El president espanyol, Mariano Rajoy, seguirà intentant convèncer Pedro Sánchez que faciliti la investidura fins i tot després que divendres, molt probablement, no obtingui la confiança de la cambra pel vot negatiu del PSOE, que ahir li va ratificar el líder socialista. Rajoy i Sánchez van mantenir una reunió de mitja hora en la qual el secretari general del PSOE li va traslladar el que poc abans havia certificat l’executiva del partit: no propiciaran la investidura amb una abstenció.

L’entrevista, celebrada la vigília de l’inici de la sessió d’investidura, va servir perquè el president en funcions posés en valor que ja té 170 escons, i apel·lés a la seva responsabilitat per permetre que Espanya compti amb un nou executiu. Però Sánchez va recalcar que la responsabilitat és “exclusivament” de Rajoy, fins i tot si no és investit aquesta setmana.

El líder socialista va arribar a qualificar de “prescindible” la reunió, una apreciació que va ser contestada pel cap de l’executiu. “El diàleg per Espanya mai és prescindible, i en una situació com aquesta, amb més raó. Es tracta de formar govern, i una conversa entre el primer i el segon partit d’Espanya mai és prescindible”, va emfatitzar.



“Desbloquejar no és suport”

Rajoy, que va posar l’accent en el fet que “desbloquejar no és donar suport”, va explicar que seguirà intentant que el PSOE faciliti un nou govern, perquè aquesta és la seva obligació i perquè són els socialistes els que tenen la clau del desbloqueig. Al seu entendre, no hi ha cap alternativa viable a la que ell encapçala, perquè la que podria intentar Sánchez amb altres partits és “numèricament possible” però “poc raonable”.

Sánchez no va revelar si pretén sondejar aquesta alternativa i es va limitar a insistir que ara és el temps de Rajoy. Tampoc no va tancar la porta a un futur debat intern en el comitè federal del PSOE, i va recordar que el procés d’investidura no acaba el 2 de setembre sinó el 31 d’octubre, data en la qual si cap candidat té prou suports es convocarien nous comicis. També va argumentar que el pacte signat per PP i C’s li dóna més raons per ratificar-se en el vot en contra, ja que en cas contrari estaria avalant un programa “conservador i continuista”.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va instar el PSOE a desbloquejar la situació. “Ningú que vulgui ser president del seu país pot bloquejar-lo encara que no sigui president”, va assenyalar en un clar missatge al líder socialista.

Podem, per la seva banda, va emplaçar el PSOE a “caminar junts” quan fracassi la investidura. El portaveu al Congrés, Íñigo Errejón, va instar els socialistes a no resignar-se i impedir que guanyi el “xantatge” del PP i l’“amenaça” de votar per Nadal.