PP i Ciutadans segellen un acord i conviden el PSOE a sumar-s'hi

Rivera assegura que de les 150 mesures pactades amb els populars “n’hi ha 100 que les vam firmar Pedro Sánchez i jo”

Actualitzada 29/08/2016 a les 07:19

Redacció Madrid

Ha estat una setmana de negociacions, però finalment ahir, el Partit Popular i Ciutadans van arribar a un acord segons el qual els 32 diputats del partit liderat per Albert Rivera votaran sí a la investidura de Mariano Rajoy. El pacte, però, no els serveix per assolir la majoria absoluta (Rajoy disposarà de 170 vots a favor, comptant també el suport de Coalició Canària, però encara li’n faltaran sis) per la qual cosa les dues formacions ahir van insistir a demanar al PSOE que se sumi al pacte.

Malgrat que van ser Rajoy i Rivera els que van anunciar l’acord, la firma del document 150 compromisos per millorar Espanya va anar a càrrec dels portaveus al Congrés del PP, Rafael Hernando, i de Ciutadans, Juan Carlos Girauta. Es tracta d’un acord fet a mida, segons va explicar Rivera en roda de premsa després de la firma, perquè el PSOE no tingui arguments per mantenir el no. “D’aquestes 150 reformes n’hi ha 100 que les vam firmar Pedro Sánchez i jo”, va assenyalar. “El que no val és abstenir-se d’Espanya”, va afegir. En aquest sentit està previst que avui Rajoy es reuneixi amb el líder socialista per analitzar el nou escenari. Amb tot, ahir des de la formació insistien en el no. “Hi ha qui pensa, Rajoy segur que ho pensa, que ens doblegaríem. Que en algun moment el Partit Socialista cediria. Els socialistes no avalarem un govern del PP perquè això significaria blanquejar o indultar un Partit Popular sumit en una cor­rupció obscena per la qual mai ha volgut assumir cap responsabilitat”, va assegurar Patxi López.

Rajoy es va comprometre a tornar-se a presentar a la investidura si fracassa aquesta setmana, sigui abans o després de les eleccions basques i gallegues del 25-S. Aquesta setmana “ho intentarem aconseguir, però si no és possible, la meva obligació és perseverar en l’intent”, va assegurar. Ciutadans posa com a data de caducitat de l’acord el 2 de setembre si com està previst la investidura no es produeix. Rajoy, en canvi, creu que pot ser durador perquè n’està “satisfet” i que l’ideal seria que s’obrís a un acord de govern.