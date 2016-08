PP i C's segueixen negociant més enllà del termini

Actualitzada 28/08/2016 a les 07:34

Agències Madrid

El Partit Popular i Ciutadans continuen amb les negociacions per arribar a un acord d’investidura de cara al debat de dimarts al Congrés dels Diputats espanyol. Ahir acabava el termini que els taronges van donar als populars. Les dues formacions, però, continuen negociant amb molt de secretisme. Tot apunta que les dues formacions arribaran a un acord abans de la sessió malgrat que les veus oficials parlen d’incertesa i dubte.

De fet, ahir a la tarda ja es van arribar a alguns pactes, com ara un principi d’acord en matèria salarial, pel qual el PP accepta un complement per als sous més baixos, segons fonts dels equips negociadors. Aquest complement consisteix en un subsidi a través de l’IRPF per a les rendes baixes. També es va arribar a un acord per ampliar i igualar, de manera progressiva, els permisos de maternitat i paternitat i el compromís de recuperar la despesa per habitant en educació, sanitat i dependència previs a la crisi.

Tot i això, encara que tanquin un pacte, Rajoy continuarà sense tenir els escons necessaris. El socialista Patxi López va insistir en el rebuig del seu partit a Rajoy: “Els socialistes no avalarem un govern del PP perquè això significaria blanquejar o indultar un Partit Popular sumit en una cor­rupció obscena”. El portaveu d’Units Podem, Íñigo Errejón, va expressar el seu desig que els partits que han anunciat el no a Rajoy es mantinguin ferms.