Un tremolor de 4,3 graus torna a sacsejar la zona i causa més danys a Amatrice, el poble més castigat amb 193 víctimes

Els morts pel sisme pugen a 250 mentre se succeeixen les rèpliques Membres dels serveis de rescat busquen supervivents entre la runa a la localitat de Pescara del Tronto. EFE

Actualitzada 26/08/2016 a les 07:02

Redacció Roma

El terratrèmol de 6 graus de l’escala Richter registrat dimecres al centre d’Itàlia havia causat fins ahir almenys 250 morts, mentre continuaven les tasques de rescat amb l’esperança de trobar supervivents. Des de la matinada del dimecres, quan a les 03.36 hores el potent sisme va arrasar diversos pobles, els treballs de rescat de víctimes i d’assistència als damnificats segueixen sense pausa. El nombre de ferits hospitalitzats se situa en 365.

A Amatrice, la localitat més castigada, amb 193 morts, els equips de salvament van seguir excavant entre la runa, tot i que des de dimecres al vespre no s’han tornat a trobar persones amb vida. Les tasques es compliquen encara més per als equips de socors que treballen a l’anomenada zona vermella d’Amatrice, pujats als enderrocs, ja que les rèpliques del sisme es van succeint.

A les 14.36 d’ahir es va produir un nou tremolor de 4,3 graus en l’escala de Richter, que va causar l’enfonsament d’un edifici situat al costat del parc d’Amatrice, on hi ha un allotjament temporal per a voluntaris que treballen en tasques de rescat. La rèplica va desencadenar el pànic entre els pocs habitants que s’han quedat als voltants del poble, que habitualment compta amb 2.600 habitants, però que en aquests dies registrava el triple de població, ja que és un lloc molt turístic i d’estiueig per als romans.



5.400 professionals i voluntaris

Un total de 5.400 persones de diferents cossos de seguretat i assistència són les que s’estan encar­regant d’excavar entre els enderrocs i d’atendre els damnificats en les localitats afectades. Segons les dades de Protecció Civil, hi ha 1.000 agents de la policia italiana, 1.060 del cos de bombers, 400 militars i uns 3.000 voluntaris de diferents associacions i organitzacions com la Creu Roja o el Cos Forestal. Així mateix, els bombers han enviat a la zona 30 unitats canines capaces de localitzar possibles supervivents entre els enderrocs.

Protecció Civil va assenyalar que les tasques de recerca en les localitats més afectades, Arquata del Tronto i Pescara del Tronto, ambdues a la província d’Ascoli, i Amatrice i Accumoli, a la província de Rieti, conclouran “només quan es cregui que no es pot localitzar més persones” sota la runa. Les tasques de rescat són particularment difícils en pobles com Arquata o Accumoli, ja que són localitats de muntanya on l’accés a les cases és pràcticament impossible per terra, per la qual cosa els socorristes han hagut de ser transportats en helicòpter i treballen sobre els sostres dels edificis esfondrats.

El govern italià, paral·lelament, va decretar l’estat d’emergència i va aprovar un primer paquet d’ajudes per valor de 50 milions d’euros, segons va fer conèixer el primer ministre del país transalpí, Matteo Renzi.

D’altra banda, també van començar a sorgir crítiques per la situació d’alguns edificis públics, com per exemple una escola d’Amatrice, que es van beneficiar de diverses ajudes institucionals per adequar-se a les normes antisísmiques, i que no obstant això es van esfondrar. La fiscalia de Rieti ja ha obert una investigació després de comprovar danys d’alguns edificis que havien estat recentment reestructurats.