Verdú i Gutiérrez tanquen la temporada al Top-50 mundial

L’esquiador és 31è en supergegant i ‘Mimi’ acaba 44a en eslàlom

Amb la temporada d’esquí acabada, la FIS va publicar ahir la llista base, que situa Joan Verdú com a 31è millor del món en supergegant amb 8,66 punts FIS. L’esquiador està també dins dels 100 primers llocs (75è) en combinada alpina, on en suma 25,92. A més a més, l’andorrà també apareix a la 101a posició en gegant i a la 127a en descens.

D’altra banda, l’esquiadora Mireia Gutiérrez tanca el curs 44a al rànquing mundial d’eslàlom amb 10,05 de puntuació FIS. Mentre que qui no ha pogut entrar finalment dins del Top-100 per molt poc ha estat Marc Oliveras, acabant