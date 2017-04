El Reial Madrid guanya i és a un pas de la final de quatre d'Istanbul

Actualitzada 27/04/2017 a les 06:41

El Reial Madrid es va situar ahir a només una victòria de la final de quatre d’Istanbul després d’imposar-se, precisament, a la capital turca al Darussafaka per 81 a 88. El conjunt de Pablo Laso va dominar el matx des de l’inici amb avantatges propers als 10 punts que fins i tot va arribar a ampliar als 19 durant el tercer període. Però a la recta final els blancs van patir i van veure com el conjunt local s’apropava i reduïa la diferència fins als 3 punts. Els madrilenys, però, van acabar emportant-se el partit gràcies a un gran Jaycee Carroll, amb 21 d’anotació, que va estar acompanyat per Luka Doncic (13 punts i 23 de valoració) i Gustavo Ayón (23 de valoració). Els visitants tindran demà a les 18.30 hores el primer match ball per certificar la seva presència a una nova final de quatre. En l’altre partit disputat ahir, l’Anadolu Efes es va imposar per 64 a 60 a Olympiacos i l’equip turc situa el 2 a 1 a la sèrie.