Els secundaris i qüestionats de tots dos conjunts veuen porteria fàcilment

Barça i Madrid compleixen golejant Lionel Messi celebrant el segon gol que va fer ahir.

Actualitzada 27/04/2017 a les 07:03

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona va golejar ahir sense pietat un Osasuna que ja és matemàticament equip de segona divisió (després del triomf del Leganés). Leo Messi de vaselina va avançar el conjunt blaugrana a l’inici del partit i André Gomes va ampliar la diferència a la mitja hora de joc. A la represa Roberto Torres va fer el 2 a 1 de falta directa però va ser un miratge per als visitants, que van veure com n’arribaven més.

El davanter argentí, que va ser homenatgat pel Camp Nou després d’haver aconseguit al Bernabéu el seu gol 500 amb el Barça, i el migcampista portuguès van repetir com a golejadors i també s’hi va sumar Paco Alcácer, que va assolir el seu primer doblet com a culer. Però, sens dubte, aquest duel es recordarà pel penal que va transformar Mascherano estrenant el seu caseller barcelonista després 319 partits (des del 2010 amb el Liverpool que no veia porta).

Per la seva banda, el Reial Madrid no va sentir cap tipus de pressió per jugar més tard que el seu màxim rival de cara a aixecar el títol i va enllestir els deures al segon 50 de joc via Morata. Posteriorment James va foradar la porteria de Lux i a 10 minuts per al descans Andone va posar emoció a l’enfrontament. Un sentiment que va durar poc, ja que a la segona meitat els blancs van passar per sobre dels gallecs, gràcies als gols de Lucas, James, Isco i Casemiro. Abans d’encaixar el sisè, Joselu va maquillar el marcador (2 a 6). Els de Luis Enrique continuen líders empatats a 78 punts amb els de Zidane.