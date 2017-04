Llista per als Jocs de San Marino sense nois

La federació proposa Nàdia Tudó, Mònica Ramírez, Lea Ricart i Laia Rodríguez

La delegació de natació per als Jocs dels Petits Estats no tindrà representació masculina. Els condicionants han portat la Federació Andorrana de Natació (FAN) a presentar una llista davant el Comitè Olímpic Andor­rà amb quatre nedadores: Mònica Ramírez, Nàdia Tudó, Lea Ricart i Laia Rodríguez. Les tres primeres compten amb les mínimes marcades, mentre que el cas de la dar­rera serviria per completar l’equip de 4x100 relleus femení, amb el qual es compta amb la mínima sumant els temps de totes les competidores. Encara s’ha de decidir, però, quines seran les proves que realitzaran Ramírez, Tudó i Ricart.

Amb tot, l’aturada