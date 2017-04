Els usuaris de l'Albó comparteixen un matí de bàsquet amb els jugadors del MoraBanc

Es tracta d'una activitat inclosa en el conveni que van signar el 2016 l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell amb Andorra Telecom i el MoraBanc Andorra

L'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) va signar en 2016 un conveni amb Andorra Telecom i el MoraBanc Andorra per tal d'organitzar activitats conjuntes que suposen una motivació per als joves discapacitats. Entre elles, hi ha la trobada entre els usuaris de la residència l'Albó i els jugadors del club, que ha tingut lloc aquest matí al Poliesportiu, amb l'objectiu d'estimular la pràctica esportiva i incentivar les activitats a fora de l'escola.



Una vintena de nois s'han barrejat amb jugadors com David Navarro, Guille Colom, Thomas Schreiner o David Walker per disputar un partit i demostrar la seva passió pel bàsquet, ja que la majoria d'ells segueixen molt de prop la temporada, i asseguren estar ja nerviosos pel partit contra el Reial Madrid del proper 14 de maig.



Colom i Schreiner han coincidit a destacar la importància d'activitats com aquestes per als alumnes de l'EENSM, i també per a ells perquè poden contribuir a la felicitat dels joves. Alhora, els jugadors ho agraeixen perquè els ajuda a desconnectar d'una setmana tan important com aquesta en què s'hi juguen la classificació per al play-off de la Lliga Endesa contra el Bilbao Basket.