El CSKA i el Fenerbahçe, primers classificats per a la 'final four' de l'Eurolliga

Actualitzada 26/04/2017 a les 07:14

Dos dels quatre equips que disputaran la final four de l’Eurolliga ja han obtingut el seu bitllet. Són el CSKA de Moscú i el Fenerbahçe d’Istanbul. Ambdós van tancar la seva classificació en el tercer partit dels quarts de final i van eliminar els respectius rivals amb un clar 3-0. El CSKA va vèncer a la pista del Baskònia per 88-90 i va deixar el conjunt vitorià sense opcions de repetir per segon any a la final de quatre. Abans, el Fenerbahçe va tombar el Panathinaikos de l’extècnic blaugrana Xavi Pascual (79-61).

Avui és el torn del Reial Madrid, que visita el Darussafaka per intentar recuperar el factor pista (1-1).