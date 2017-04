David Walker, en un moment dolç

L’aler d’Ohio registra 19 de valoració en els dos darrers partits al Poliesportiu

El rookie David Waker es troba per enèsima vegada en aquesta temporada al Poliesportiu en un moment dolç. Els dos darrers duels a casa (Iberostar Tenerife i Montakit Fuenlabrada) ha registrat 19 punts de valoració amb quasi 20 d’anotació i com tot l’equip vol traslladar aquestes bones actuacions com a visitant: “Mirem de jugar cada partit de la mateixa manera. Per Bilbao l’entrenador Joan Peñarroya ens ha preparat un bon pla, haurem d’agafar confiança i energia a la pista per mirar de guanyar.”

L’aler d’Ohio, conscient de la importància de l’enfrontament a Miribilla davant el RETAbet Bilbao Basket quant a les