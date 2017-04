Barça i Madrid segueixen amb el frec a frec pel títol

Els blaugrana reben l’Osasuna i els blancs visiten el Deportivo

Actualitzada 26/04/2017 a les 07:12

Redacció Barcelona

Només tres dies després del clàssic, Barça i Madrid afronten una nova jornada decisiva per al desenllaç de la lliga espanyola. Obrirà el foc el conjunt de Luis Enrique, que rebrà al Camp Nou (19.30 hores) un Osasuna que demà mateix podria certificar el descens a segona divisió si perd a Barcelona i el Leganés guanya a Las Palmas. Els blaugrana volen seguir la línia mostrada al Santiago Bernabéu i continuar una jornada més com a líders. El brasiler del Barça Neymar complirà l’últim dels tres partits de sanció després de l’expulsió a Màlaga i ja podria estar disponible el cap de setmana per al derbi contra l’Espanyol.

A les 21.30 hores el Reial Madrid disputarà el seu partit a Riazor amb dues baixes sensibles. Sergio Ramos, que haurà de complir un partit de sanció per la vermella que va veure al clàssic, i Bale, que estarà tres setmanes de baixa per la lesió al soli de la cama esquerra. En canvi, Zinedine Zidane podrà recuperar el central francès Raphael Varane, que tornarà a l’equip després de la lesió que va patir a principi de mes al partit contra l’Alabès.