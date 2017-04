L’argentí es dirigeix a l’afició culer amb un missatge d’optimisme

Messi pren la paraula a les xarxes després del clàssic Leo Messi celebrant el gol de la victòria en el clàssic de diumenge.

Actualitzada 25/04/2017 a les 07:10

Redacció Barcelona

El referent i un dels capitans de l’FC Barcelona, Lionel Messi, va prendre ahir la paraula al seu compte oficial de Facebook publicant un missatge amb un to i rerefons optimista dirigit a l’afició blaugrana. “Vam anar al Bernabéu a guanyar per poder seguir lluitant per la lliga. Encara queda molt de camí, però tornem amb l’alegria d’haver fet un pas important”, va escriure el futbolista argentí.

Messi va oferir una exhibició de futbol en el clàssic de diumenge al Santiago Bernabéu sent determinant per guanyar, recuperar el lideratge (amb un partit més disputat que el Reial Madrid) i, conseqüentment, avivar la lliga. A més, es va convertir en el màxim golejador de la història d’aquesta mena duels en la competició domèstica amb un total de 16 dianes, superant així el mític davanter també d’Argentina del Madrid, Alfredo di Stéfano. Una altra dada referent al Madrid-Barça és que els culers han pres la mesura de l’estadi madridista, ja que de les darreres nou visites ha sumat els tres punts en sis. La jornada 34 es intersetmanal i comença avui.