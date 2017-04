La Cerdanya acollirà el Torneig Cisa Immobiliària

El Reial Club de Golf de la Cerdanya acollirà el 14 de maig la primera edició del Torneig Cisa Immobiliària. Les inscripcions ja es poden començar a tramitar i hi ha un màxim de 92 places que des de l’organització esperen omplir amb els socis de l’entitat del Principat, de la Cerda­nya i convidats. Es tractarà d’un shotgun de 18 forats i qui faci un hole in one al 8 s’endurà un cotxe com a premi.