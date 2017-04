L'escenari inimaginable

El MoraBanc tindrà el primer ‘match ball’ per classificar-se per als play-off diumenge a Bilbao, amb encara tres partits més per disputar

Qui havia de dir just encaixar la dolorosa desfeta de Màlaga que només una setmana després ja s’estaria fent números per anar als play-off? No està tot fet ni de bon tros, però sí que hi ha una cosa assegurada: el MoraBanc pot certificar aquest mateix diumenge la classificació, quan després del partit que disputarà a la pista del RETAbet Bilbao Basket encara quedaran tres jornades per a la fi de la temporada. Un fet totalment impensable i inimaginable fa uns dies. El darrer bitllet per als play-off s’acostuma a tancar en la darrera jornada i fins l’últim segon no