La primera edició de la cursa, que se celebrarà el proper 27 de maig, pretén fomentar el ciclisme entre els infants i alhora convertir-se en un dia festiu

El primer GP Joaquim 'Purito' Rodríguez espera la participació de 150 infants La primera cursa ciclista infantil GP Joaquim 'Purito' Rodríguez se celebrarà el proper 27 de maig a Escaldes-Engordany.

Actualitzada 25/04/2017 a les 20:32

El proper 27 de maig tindrà lloc a Escaldes-Esgordany el GP Joaquim 'Purito' Rodríguez, la primera cursa ciclista infantil de la parròquia. Aquesta prova, organitzada per l'Sprint Club Andorra i el comú d'Escaldes-Engordany, compta amb el suport del ciclista professional Joaquim 'Purito' Rodríguez. El ciclista ha destacat avui en la presentació de l'esdeveniment la importància d'oferir als nens competicions com aquesta dins el propi país per fomentar l'esport des de la base, que "és el futur del ciclisme", ha assegurat.



La cursa forma part del calendari de la Copa Catalunya infantil de ciclisme de carretera d'enguany, que es basa en catorze proves competides a diferents poblacions. La primera d'aquestes proves es va celebrar a Vilajuïga (Girona) i va reunir 120 ciclistes, i la d'Escaldes-Esgordany serà la cinquena de les proves puntuables. Els organitzadors de la cursa han marcat l'objectiu en uns 150 participants d'entre 5 i 14 anys, provinents tant d'Andorra com de Catalunya.



El conseller d'Esports d'Escaldes-Esgordany, Jordi Vilanova, ha reiterat l'aposta del comú per l'esport i en concret pel ciclisme, un dels esports més practicats del país. La cursa pretén créixer en futures edicions arribant a altres escoles ciclistes d'arreu d'Espanya i augmentant el circuit que enguany consisteix en un circuit urbà d'un quilòmetre en línia.



L'esdeveniment esportiu pretén anar més enllà del ciclisme i convertir-se en un dia festiu pels infants. Els nens podran accedir a una zona d'inflables i quan acabin la cursa participar d'una hamburguesada. El president de l'Sprint Club Andorra, Emili Pérez, ha assegurat que la intenció és convertir el 27 de maig en el "dia de la festa de la bicicleta".