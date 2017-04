El Don Denis encarrila el títol de lliga

A la part baixa, el Jenlai consuma el descens matemàtic a la Biosphere

Cada victòria val doble en la lluita pel títol de la Lliga Grup Sant Eloi i ahir es va demostrar. El Don Denis Santa Coloma va ampliar el seu lideratge al capdavant de la classificació després d’assolir un triomf per la mínima al derbi colomenc que li va servir per escapar-se fins als sis punts de marge sobre el Tic Tapa Sant Julià, que va empatar davant el Lusitans (0-0). I els de Richard Imbernón ho van fer gràcies a un únic gol d’Iban Parra de penal, clar, al 24’, en un duel majoritàriament controlat per ells.

“Els resultats d’aquesta jornada