Vuit podis a l'Internacional Vila d'Andorra la Vella

Dani Garcia (-73 kg) i Pere Armenta (-55 kg cadet) obtenen els ors

La 26a edició del Trofeu Internacional Vila d’Andorra la Vella va acabar ahir amb resultats positius per als judokes del Principat. Es van assolir vuit podis entre totes les categories i el més destacat va ser l’or assolit per Dani Garcia (-73 kg), que feia un any que no competia i es va imposar al seu company Ivan Garcia, que va ser tercer, i irònicament, a Dani Garcia, un judoka d’Aragó, segon. “Jo continuo entrenant i realment no estava a la categoria més forta. M’he pogut treure el cuquet, però al final que hagi guanyat és un fet circumstancial ja