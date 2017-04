Un Reial Madrid crescut rep al Santiago Bernabéu l’FC Barcelona més tocat després de l’eliminació en Lliga de Campions

Un clàssic amb premi L'entrenador de l'FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, en la roda de premsa d'ahir prèvia al clàssic.

El clàssic d’avui (20.45 h) de la lliga espanyola entre el Reial Madrid i l’FC Barcelona se celebra en un moment molt dolç per als blancs i força agre per als blaugrana. El conjunt de Madrid l’afronta probablement en el seu millor tram de la temporada després d’haver eliminat el totpoderós Bayern als quarts de final de la Lliga de Campions, mentre que els homes de Luis Enrique Martínez arriben al xoc en un estat d’ànim complicat en no haver pogut situar-se entre els quatre millors equips d’Europa, arran d’haver estat superats per la Juventus. Una victòria madridista deixaria el títol pràcticament sentenciat i a les seves vitrines, ja que és el líder de la competició amb 75 punts i encara amb el xoc de la jornada 21 contra el Celta de Vigo per disputar. Per la seva banda, el Barça, d’assaltar el coliseu blanc, es situaria primer amb els mateixos punts que els madrilenys (75) i hauria de no fallar més i esperar, perquè el seu màxim rival només depèn de si mateix.

De totes maneres, pel tècnic francès una victòria no deixa res dat i beneït, ja que en la roda de premsa prèvia va afirmar que “si guanyem de bon tros tindrem la lliga. És un partit més i després en vindran set”. Zidane, que viurà el seu primer clàssic a casa com a entrenador, va explicar sobre el matx que “hi haurà detalls que poden ser importants, però haurem de fer un partit gran, encara que jo el que vull és tot el conjunt disputant un bon joc”. Preguntat sobre una possible afecció dels culers per l’adeu a la Champions, va assegurar que “no crec que els pesi, és un equip molt bo i ho ha demostrat. Sabem que no té gaire pressió quan ve aquí”. Bale està convocat, però Varane i Pepe es perdran el matx per culpa de les lesions.“És una final i només ens serveix guanyar”, va assenyalar l’entrenador de l’FC Barcelona, Luis Enrique, davant els mitjans. L’asturià, amb el seu to particular, va afegir que “no hi ha millor escenari que el Bernabéu per anar a gua­nyar en un dia tan bonic per als catalans com el de Sant Jordi”. Va indicar que després de la desfeta a Europa “vull donar una alegria als aficionats” i mirarà d’assolir-ho amb els dubtes d’Arda i Neymar per sanció.

Al voltant del brasiler s’ha tornat a formar un enrenou, ja que segons va informar ahir a la nit el diari Marca l’extrem viatjarà aquest matí amb l’expedició blaugrana a la capital d’Espanya per formar part dels futbolistes que disputaran el clàssic. No obstant això, el mateix rotatiu assegura que les fonts properes a l’entitat barcelonista que els ho han filtrat no aclareixen si jugarà o només anirà a fer pinya. El TAD va advertir que el futbolista no té el permís.