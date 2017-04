L'FC Andorra cedeix en la primera de les sis finals per a l'ascens

El conjunt d’Emili Vicente encadena 2 derrotes consecutives en el moment clau de la temporada

L’FC Andorra va perdre ahir a la Borda Mateu davant l’FC Martinenc per 0 a 2 i encadena dues der­rotes seguides. El conjunt del Principat, que no queia a casa des del 14 de gener davant el Sants, tenia per davant la primera de les sis finals de cara a l’ascens a tercera divisió, però no va poder amb l’equip del Guinardó. Els primers 45 minuts van estar dominats amb força claredat pels homes d’Emili Vicente. En defensa no van haver de fer gaires esforços per frenar els intents d’atac dels visitants i també van poder treure la pilota jugada