El MoraBanc rep un Montakit Fuenlabrada que espera esgotar les seves possibilitats de play-off i reaccionar a una dolorosa desfeta

Queden cinc partits per acabar la fase regular de la temporada i són gairebé com unes finals per al MoraBanc si vol ser als play-off. Avui (12.30 h, Poliesportiu d’Andorra) tindrà la primera davant un rival que a priori pot semblar un dels assequibles dels que queden, però ningú del conjunt andorrà es refia del Montakit Fuenlabrada. Ve d’encaixar una derrota voluminosa a la pista de l’UCAM Múrcia i el club madrileny acostuma a saber reaccionar a aquests cops amb grans partits la següent jornada. A més, els de Jota Cuspinera no poden sumar cap derrota més si volen classificar-se