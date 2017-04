L’anada es disputarà al Santiago Bernabéu i la tornada al Vicente Calderón

Reial Madrid-Atlètic, a les semifinals Butragueño i Villaverde se saluden després del sorteig.

Actualitzada 22/04/2017 a les 07:02

Redacció Nyon

La final madrilenya no es repetirà per tercera vegada en quatre anys. Així ho va voler l’atzar durant el transcurs del sorteig dels emparellaments de les semifinals de la Champions League que es va celebrar a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa). La bola amb el nom del Reial Madrid va ser la primera que va treure l’ambaixador de la final de Cardiff del 3 de juny, Ian Rush. Seguidament va sortir la de l’Atlètic de Madrid. El campió i el finalista del curs passat es veuran les cares a les semifinals, amb el duel d’anada disputant-se el 2 de maig al Santiago Bernabéu i el de tornada al Vicente Calderón el dia 10.

Si aquest va ser el resultat de la primera semifinal, el de la segona va emparellar el Mònaco, a priori l’equip menys fort dels quatre, contra el botxí de l’FC Barcelona, la Juventus, amb l’anada al Luis II el dia 3 i la tornada a Torí el 9.

Ahir també es va sortejar quin dels guanyadors de les semis actuarà a la final com a local a efectes administratius. El vencedor del derbi jugarà de visitant i el Mònaco o la Juve seran el local.

Per altra banda, ahir es van decidir els emparellaments de les semifinals de l’Europa League, amb un Ajax-Olympique de Lió i un Celta de Vigo-Manchester United com a resultats.



L'ATACANT AL BUS DEL DORTMUND VA ACTUAR PER MOTIUS ECONÒMICS

La policia alemanya va anunciar ahir al matí la detenció del presumpte autor de l’atac a l’autobús del Borussia Dortmund abans de la disputa del partit de quarts contra el Mònaco i que va acabar amb Marc Bartra com a ferit. Segons van afirmar, l’autor, un ciutadà russoalemany de 28 anys, no hauria actuat per motius terroristes sinó econòmics. El sospitós va especular amb una caiguda de preus a les accions de la borsa del conjunt d’Alemanya i volia fer-se ric atacant l’equip. El Dortmund va emetre un comunicat posteriorment en què demanava “un ràpid esclariment” dels fets al més aviat possible.