Tere Morató ja torna a entrenar amb el Barça B

Tere Morató ja ha passat el pitjor de la lesió al genoll dret que l’ha deixat quasi tota la temporada en blanc. L’andor­rana del Barça B ja entrena amb l’equip, però encara no pot jugar cap partit ja que s’està posant a to després de tants mesos aturada. “La recuperació d’aquesta lesió és un procés llarg i dur per a qualsevol esportista a qui li agradi el que fa. Molt temps sense jugar però també es treuen coses positives sempre. Estic en un dels millors equips del món i aquí ho tens tot”, valorava Morató.