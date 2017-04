Andorra la Vella i la Seu d'Urgell organitzaran els Jocs Special Olympics 2018

L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, i el cònsol menor de la capital, Marc Pons, destaquen que l'esdeveniment ajudarà a la inclusió social d'aquests col·lectius

La candidatura anunciada l'octubre passat per la Seu d'Urgell i Andorra la Vella per organitzar els Jocs Special Olympics del 2018 ja és una realitat, després que hagi estat validada per les direccions dels Special Olympics Catalunya, Espanya i Andorra, i la Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts (ACELL). La seva presidenta, Marina Gómez, ha destacat que s'ha acceptat la candidatura per la seva "unitat i coordinació" i per la voluntat de "treball futur" que desprenia. Serà la primera vegada que uns Jocs Special Olympics, l’esdeveniment esportiu més important per a persones amb discapacitat intel·lectual, se celebrin al Pirineu, i tant l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, com el cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, s'han mostrat molt il·lusionats per dur a terme el repte.



La iniciativa persegueix potenciar el vessant esportiu però també el social i solidari, per incidir sobre la necessitat de conscienciar sobre la normalització i inclusió social de les persones amb discapacitat. Alhora, també es vol aconseguir promocionar les dues ciutats, per tal que siguin un referent de territoris esportius i solidaris. Per tot plegat, els organitzadors han parlat de la necessitat d'implicar tota la ciutadania, i han fet una crida per a la recerca de voluntaris.



L'esdeveniment, que tindrà lloc del 4 al 7 d'octubre de l'any vinent, comptarà amb dotze disciplines esportives, que es repartiran entre les dues seus. Mourà més de 2.400 persones, entre atletes, acompanyants, tècnics, entrenadors i organitzadors. S'hi desplaçaran disset delegacions, la majoria catalanes, però també amb presència d'atletes dels cinc continents. A partir d'ara, es constituirà un comitè organitzador que serà l'encarregat de perfilar quines disciplines es disputen en cada ciutat, i tal com ja es va anunciar, la cerimònia inaugural es farà a la Seu i la de cloenda a Andorra la Vella. Del 20 al 22 d'octubre d'enguany, les dues seus acolliran una primera prova.



El pressupost necessari per dur a terme la iniciativa és de 800.000 euros globals, tot i que Batalla ha avançat que hi haurà aportacions de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Lleida i del Govern andorrà, així com una tasca potent per trobar patrocinadors, que tot plegat farà reduir la partida que hauran d'aportar, a parts iguals, la Seu i Andorra la Vella.



Per als Special Olympics Andorra, aquest esdeveniment suposa "el repte més gran al qual hauran de fer front en la seva breu història", i permetrà que la seixantena d'atletes puguin continuar creixent amb la introducció de noves disciplines, tal com ha exposat el seu president, Àlex Terés. De la seva banda, el nou president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, considera que el fet que els jocs del 2018 se celebrin al Pirineu servirà per reivindicar el territori i demostrar "que es poden fer coses d'Igualada cap endins".