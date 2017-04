Reial Madrid, Atlètic, Mònaco i Juventus sabran avui els rivals de semifinals

A només un pas de la final de Cardiff Els jugadors del Madrid celebren un gol en un duel anterior.

Actualitzada 21/04/2017 a les 07:12

Redacció Nyon

Quatre equips són els que han sobreviscut a la millor competició d’Europa fins a la penúltima ronda. El Reial Madrid, l’Atlètic, actual campió i finalista, respectivament, el Mònaco i la Juventus són els quatre supervivents i avui coneixeran l’equip que els separa de la gran final de la Champions League 2016-2017, que es disputarà a la capital de Gal·les, a Cardiff, el 3 de juny vinent. Serà en el sorteig dels emparellaments de les semifinals, l’últim de la temporada, que tindrà lloc avui (12 hores) a la seu de la UEFA a Nyon (França).

Evidentment, a aquestes altures ja no hi ha diferenciació per països i els quatre equips poden trobar-se tots entre si. El primer que surti en cadascun dels emparellaments serà el que jugui el partit d’anada com a local, mentre que el segon afrontarà l’enfrontament de tornada davant la seva afició. Els duels d’anada es disputaran el 2 i 3 de maig i els de tornada es faran la setmana següent, el 9 i 10 de maig.

En l’acte d’avui a la seu de Nyon també se sortejarà quin dels equips que surtin vencedors de la semifinal 1 i la 2 disputarà la final amb l’etiqueta de local i qui ho farà com a visitant, el qual es realitza només purament per temes administratius.



DESESTIMAT EL RECURS PER NEYMAR, QUE ES PERDRÀ EL CLÀSSIC

Neymar no jugarà el clàssic contra el Reial Madrid de diumenge al Santiago Bernabéu. El comitè d’apel·lació de la Federació Espa­nyola de la Futbol va desestimar ahir el recurs presentat per l’FC Barcelona per intentar rebaixar la sanció de tres partits per l’expulsió a Màlaga. Els integrants de l’organisme van ratificar els arguments de competició, que va augmentar la sanció fins als tres partits ja que va abandonar el camp aplaudint l’àrbitre. Tot i això, el Barça vol esgotar les seves possibilitats i té la intenció de recórrer al Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAD) per reclamar la suspensió cautelar.