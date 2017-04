La Catalana sanciona amb vuit partits el juvenil de l'Andorra

El president del club, Albert Ferré, acata la decisió i dona per tancat aquest “capítol”

La Federació Catalana de Futbol (FCF) va resoldre ahir a la nit l’expedient sobre els incidents ocor­reguts a l’enfrontament de la jornada 24 entre els juvenils de l’FC Andorra i l’AE Prat. El comitè de competició de la federació va considerar una sanció de 8 partits per al futbolista andorrà, que va ser reconegut per l’entitat del Principat a petició de l’FCF, que no li va imposar cap multa econòmica ni el tancament del camp. El jugador es perdrà la resta de la campanya.

Fins a tres integrants de l’equip del Baix Llobregat ja van ser castigats anteriorment, però hi va