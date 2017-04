El Barça, eliminat de la Champions

Els blaugrana no poden tornar a obrar el miracle en el duel de la desesperació

Actualitzada 20/04/2017 a les 07:11

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona no va poder tornar a obrar el miracle. Els blaugrana no van passar de l’empat a zero davant la Juventus de Torí al Camp Nou en el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions. El conjunt dirigit per Luis Enrique Martínez va afrontar el duel amb un 3 a 0 en contra de l’anada que aquesta vegada se li va fer tot un món i impossible de remuntar. El precedent del 6 a 1 davant el PSG per arribar al sorteig de quarts no va servir i va posar en evidència una sèrie de mancances futbolístiques. Només començar la primera meitat el central defensiu Gerard Piqué ja es va animar a pujar a l’atac, situació que va fer presagiar una altra remuntada, però ben aviat els homes de Massimiliano Allegri es van posar la granota de pencaires i van defensar amb una solidesa que demostra per què només han encaixat dues dianes en la present edició de la Champions. Higuaín va poder sentenciar en més d’una ocasió, mentre que el Barça va mirar de despertar via Neymar o Messi però sense gaire fortuna. La segona part es va jugar a la desesperada, però ni l’ànima dels culers de la grada va fer que s’obrís la llauna. Per la seva banda, el Mònaco es va imposar per 3 a 1 al Borussia Dortmund i també és semifinalista.