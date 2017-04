Esteve vol recuperar sensacions a la quarta cita del Mena Tour

Actualitzada 19/04/2017 a les 07:08

Redacció Andorra la Vella

El golfista andorrà Kevin Esteve va donar el tret de sortida de la temporada 2017 a final de març amb l’estrena al circuit Mena Tour del Marroc. Esteve va confessar de la seva participació en un primer gran torneig com el Royal Golf Mohammedia Open, a Casablanca, que no va poder ser “capaç d’estabilitzar el seu joc”, entre d’altres. Del 23 al 26 d’abril estarà a la ciutat de Dubai (Emirats Àrabs Units) per disputar la quarta cita d’aquesta competició, el Ras al-Khaimah Classic. Posteriorment, viatjarà a Tailàndia per jugar del 30 d’abril al 4 de maig el Mahasamutr Masters i en aquesta mateixa localització, del 7 al 10, provarà sort en el Mountain Creek Open by Golf Citizen. El Mena Tour es tanca a final del mes vinent amb el Pattana Golf Championship, però Esteve no hi competirà, ja que posarà rumb a la Xina per continuar amb el curs d’enguany.

En el país asiàtic concentrarà totes les seves forces, perquè va assegurar que “aquest any el meu objectiu principal estarà a la Xina a final de maig, però tal com vaig fer el curs passat ho complementaré amb el Mena Tour. Divendres marxo d’Andorra i ja començo la campanya”. A més, el del Principat, pel que fa a les seves expectatives sobre les classificacions, va assenyalar que “els meus propòsits actualment són més de joc que no pas de registres. Vull produir en competició tot el que he estat entrenant i d’aquesta manera estic segur que arribaran els resultats”. Finalment, va destacar que miraré de finalitzar “entre els classificats”.