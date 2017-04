El CSKA derrota un lluitador Baskonia en l'inici dels quarts de l'Eurolliga

Actualitzada 19/04/2017 a les 07:05

El Baskonia va lluitar per obtenir un resultat positiu contra tot un CSKA de Moscou, però no el va aconseguir sorprendre a causa de la potència de Milos Teodosic i Nando de Colo, que van fer 39 punts entre els dos i van castigar les errades dels de Vitòria amb contundència. Així, el conjunt rus se’n va anar fins als 98 punts pels 90 del Baskonia, i van assegurar l’1 a 0 en la sèrie de quarts de l’Eurolliga, que es van estrenar ahir amb aquest duel i un altre entre el Panathinaikos d’Atenes i el Fenerbahce d’Istanbul. El conjunt dirigit per l’ex-tècnic blaugrana Xavi Pascual va cedir l’avantatge de camp després que els seus completessin una segona part pobra amb 16 punts. Els turcs es van endur la primera victòria amb un 58 a 71 final.