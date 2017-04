Els blancs derroten el Bayern a la pròrroga i l’Atlètic també es classifica

Cristiano porta el Madrid a semifinals Cristiano celebra un dels seus tres gols contra el Bayern.

Actualitzada 19/04/2017 a les 07:05

Redacció Madrid

Patint més del compte, però el Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid ja són a les semifinals de la Lliga de Campions. Ambdós conjunts van superar les seves respectives eliminatòries passant per moments difícils al llarg dels partits. Qui va haver de patir més van ser els blancs, que van veure com Lewandowski va avançar de penal el Bayern de Munic al 53’ i posava l’actual campió contra les cordes. Cristiano Ronaldo, l’heroi de l’eliminatòria, va fer l’empat al 76’, però només un minut després Sergio Ramos es va marcar en pròpia porta i deixava un 1 a 2 amb el qual es va arribar al 90’. Abans de completar el temps reglamentari, Arturo Vidal va veure la segona groga en una falta molt dubtosa i els alemanys es van quedar amb 10 homes.

A la pròrroga, Cristiano va tornar a aparèixer per partida doble, al 105’ i al 110’, i va sentenciar l’enfrontament fent dos gols, estant en fora de joc. Quan tot estava decidit, Marco Asensio va posar la cirereta de la pròrroga i va fer el 4 a 2 definitiu.

En l’altre matx, l’Atlètic va saber sobreposar-se a la pressió del Leicester amb un gol de Saúl al 26’ que ho deixava tot encarrilat. Vardy va empatar al 61’, però els matalassers es van mantenir ferms i van fer bo l’empat.



EL BARÇA BUSCA REPETIR UN MIRACLE, CONTRA LA JUVENTUS

Avui serà el torn per a l’FC Barcelona de mirar d’accedir a les semifinals de la Champions. Per fer-ho, haurà d’obrar un nou miracle poques setmanes després d’haver-ho fet davant el PSG. Aquesta vegada, el rival que tindrà al davant, la Juventus, serà molt més fort, però el resultat que ha de remuntar és menys voluminós ja que en el primer miracle va capgirar un 4 a 0 i aquesta vegada té la missió de classificar-se amb un 3 a 0 en contra. “Tenint en compte que ells marcaran, el nostre objectiu és fer cinc gols”, declarava Luis Enrique Martínez ahir. Del Mònaco-Borussia Dortmund sortirà l’altre semifinalista.