Bon paper d'Herver a la Premier League de Rabat

La karateka del Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany assoleix un triomf i una derrota que la deixen a les portes de la repesca

La karateka del conjunt andorrà Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany Sandra Herver va viatjar al Mar­roc per disputar durant les vacances de Setmana Santa (els dies 14, 15 i 16) una prova de la Premier League de karate. La del Principat, que aquesta temporada està debutant en aquesta competició, es va citar a la ciutat de Rabat per representar la Federació Andor­rana de Karate en la modalitat de kumite i en la categoria individual sènior femenina de menys de 61 quilos.

Pel que fa als resultats, Herver va guanyar el seu primer combat davant la participant italiana Forcella i, per tant, va poder superar