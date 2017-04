Albós i Dusautoir, campions de la Copa

Amb 461 i 500 punts obtenen el primer lloc amb un ampli marge a la general

La Copa d’Andorra 2016-2017 va abaixar el teló ahir a la pista Avet de Grandvalira amb la disputa de la Soldeu Sprint. La cursa que va tancar la competició aquest any va deixar David Albós i Sophie Dusautoir com a campions absoluts de la Copa d’Andorra. Malgrat tot, en categoria masculina no va ser Albós el triomfador del dia, ja que Xavi Areny es va imposar al seu company de l’equip nacional i de l’ECOA Skimo Race de dissabte passat, en què van assolir tots dos el triomf conjunt. Areny es va assegurar almenys la segona posició de la classificació