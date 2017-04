Vettel s'imposa als dos Mercedes i lidera la general

L’estratègia de Ferrari dona la victòria a l’alemany, que ja en té dues

Actualitzada 17/04/2017 a les 07:16

Redacció Sakhir

Sebastian Vettel va pujar ahir al més alt del podi, després d’haver estat el més ràpid del circuit de Sakhir corresponent al Gran Premi de Bahrain. El pilot alemany de Ferrari, que va sortir des de la tercera posició de la graella, va fer-se amb el lideratge de la cursa, arran que l’escuderia italiana va decidir que fos el primer cor­redor a aturar-se al revolt 11. Aquesta estratègia va comportar que els italians sumessin la segona victòria de l’any en tres carreres disputades.

Per la seva banda, els Mercedes de Lewis Hamilton i Valtteri Botas van finalitzar en segona i tercera plaça, respectivament. El britànic va buscar amb insistència guanyar la prova, però va tenir moltes dificultats per avançar el seu company d’equip i quan ho va aconseguir Vettel ja es trobava a una distància considerable. Aquest últim lidera la classificació general amb 68 punts i la completen Hamilton amb 61 i Bottas amb 38.

Per la seva banda, Fernando Alonso va haver de tornar a abandonar (tres de tres) a la penúltima volta perquè el seu motor va dir prou. Carlos Sainz tampoc va completar la cursa per culpa d’un accident amb Lance Stroll.