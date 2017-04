“Un cop a la vida m'agradaria estar en uns Jocs Olímpics”

El jove ‘rider’ andorrà, amb un futur prometedor al davant, ja pensa en el curs vinent mentre es recupera de la lesió que va patir en l’escalfament previ a les finals de la Total Fight

El rider andorrà Carles Aguareles Loan va cloure la present temporada d’esquí freestyle classificant-se per a les finals de la Grandvalira Total Fight. Una competició molt prestigiosa que, entre altres factors, reuneix cada edició parti-cipants de gran nivell amb reconeixement internacional. Aguareles, més conegut com a Carlitos, va patir un accident en l’escalfament previ a la cursa que no li va permetre competir en la que va suposar per a ell l’última prova del curs. El del Principat exposa el seu balanç de la campanya pel que fa als resultats, dona l’última hora de la seva recuperació i parla de