El Madrid i el Barça guanyen per un gol de diferència els seus respectius duels

Victòries per la mínima Els jugadors del Reial Madrid celebren el gol de la victòria obra d'Isco Alarcón.

Actualitzada 16/04/2017 a les 07:12

Redacció Gijón

Tant el Reial Madrid com l’FC Barcelona van fer ahir els deures, després d’haver sumat els 3 punts en els respectius enfrontaments. Tots dos van imposar-se per la mínima repetint el marcador, és a dir, els blancs van encaixar 2 dianes i en van transformar 3, de la mateixa manera que ho van fer els blaugrana. Els homes dirigits per Zidane van visitar l’estadi de l’Sporting de Gijón, un escenari sempre complicat i encara més després de la delicada situació per la qual atravessen els asturians (tercers per la cua, amb 22 punts). Al minut 13 de joc es van endur el primer ensurt de la tarda, ja que Cop va obrir el marcador batent per sota de Navas, en aprofitar una assistència de Vesga que va passar per sobre de la defensa visitant. L’alegria de l’afició local va durar res, perquè la reacció blanca va arribar gràcies a una meravella del millor jugador del partit: Isco Alarcón. El malagueny va fer diversos retalls dins de l’àrea petita que van acabar amb un xutàs amb l’esquerre que va entrar per tot l’escaire. L’equip dirigit per Rubi es va tornar a avançar a la represa mitjançant Vesga, i aleshores va entrar en escena Morata, que va enviar al fons de la porteria de Cuéllar una centrada mil·limètrica de Danilo. El Reial Madrid va buscar amb insitència un gol que valgués tres punts d’or, fins que al 89 Isco es va posar la capa d’heroi en transformar, des de fora de làrea, un xut ras ajustat al pal esquerre.

Els de Zidane, amb un duel encara per disputar, segueixen líders de la lliga espanyola (75 punts) a tres punts de distància del seu perseguidor, el Barça. Els de Luis Enrique van superar al Camp Nou la Reial Societat per 3 a 2 amb patiment i sense dominar amb claredat. Messi va fer els dos primers gols de la nit i va donar una tranquil·litat relativa, arran que Umtiti es va fer un autogol que va motivar els bascos. Alcácer, que va entrar a l’onze en substitució del sancionat Neymar, va signar el 3 a 1 i a l’afegit del descans Xabi Prieto va donar vida al xoc. A la segona meitat hi va haver ocasions per als dos equips, però la punteria no estava afinada. El pròxim matx serà el clàssic.