Valtteri Bottas s'endú la primera 'pole' de la seva carrera

Actualitzada 16/04/2017 a les 07:11

Redacció Sakhir

El pilot de Mercedes i company d’equip de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas es va endur ahir la primera pole position de la seva car­rera. El finlandès de 27 anys va demostrar en el circuit de Sakhir del Gran Premi de Bahrain (avui, 17.00 h) que no està disposat a ser un aliat del britànic, sempre que se li presenti l’oportunitat de competir. Si el multicampió del Mundial de Fórmula 1, Hamilton, hagués finalitzat la Q3 en primera posició hauria assolit un rècord, ja que suposaria el setè primer lloc de cursa de manera consecutiva. La batalla entre tots dos va estar molt disputada durant la gran majoria de trams, però en l’última volta Bottas es va imposar amb contundència, mentre que Hamilton, que havia tingut mà de ferro fins aleshores i a la Q1 i la Q2, no va saber millorar el temps del seu compatriota i es va haver de conformar amb la segona posició. El Ferrari de Sebatian Vettel va ser el tercer més ràpid, tot i que el temps que va registrar va estar molt allunyat dels cronos dels Mercedes. L’altre monoplaça de l’escuderia italiana, pilotat per Kimi Räikönen, va ser cinquè i el Red Bull de Daniel Ricciardo, quart.

Fins al desè lloc de la graella van acabar Verstappen, Hülkenberg, Massa, Grosjean i Palmer. Carlos Sainz sortirà des de la 16a plaça, després de no haver superat la Q1. Menys fortuna va tenir Fernando Alonso, que va passar a la Q2, però no va poder completar la primera volta degut a un problema en el motor del seu McLaren-Honda.